Zürich – Kollegin gequält – «die anderen wollen die Schuld auf mich schieben»

Vier Frauen haben im März 2019 in einer Wohnung in Kloten eine damals 20-jährige Kollegin über Stunden brutal gequält und sexuell genötigt. Der Grund: Das Opfer hatte laut Anklageschrift eine der Frauen bei der Kesb angezeigt. Das Bezirksgericht Bülach sprach die zwei Kosovarinnen und die zwei Schweizerinnen mit kosovarischen Wurzeln im Juli 2020 der sexuellen Nötigung, Freiheitsberaubung und weiteren Delikten schuldig.

Für das Gericht handelte es sich um gravierende und nicht alltägliche Strafhandlungen aller vier Beschuldigten. Die Aussagen des Opfers, wie sie in der Anklageschrift beschrieben wurden, seien von den vier Frauen am Prozess bestätigt worden. Die sexuelle Nötigung sei gemeinsam begangen worden, was für das Opfer besonders erniedrigend gewesen sei. «Die Beschuldigten haben wie eine Bande gehandelt», sagte der Vorsitzende bei der Urteilsverkündung.