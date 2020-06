vor 1h

Frauen-Clique vor Gericht

Kollegin brutal gequält – «Sie hat freiwillig mitgemacht»

Eine Frauenclique soll eine 21-jährige Frau in Kloten entführt, misshandelt und sexuell genötigt haben. Die Hauptbeschuldigte sagt, dass das Opfer die sexuellen Handlungen freiwillig gemacht habe.

von Stefan Hohler

Die 25-jährige Hauptbeschuldigte (rechts) steht mit ihrer Schwester und zwei Freundinnen vor Gericht. Sie müssen sich unter anderem wegen schwerer Entführung, sexueller Nötigung und Raubes vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Die 25-jährige Hauptbeschuldigte bestreitet die Vorwürfe mehr oder weniger.

Darum gehts Vor dem Bezirksgericht Bülach stehen vier Kosovarinnen, die aus Rache eine 21-Jährige sexuell genötigt und misshandelt haben sollen.

Das Opfer aus dem Kosovo ist traumatisiert und verfolgte die Verhandlung per Video in einem anderen Saal.

Die Hauptbeschuldigte, eine 25-jährige Pflegeassistentin, streitet mehr oder weniger alle Vorwürfe ab. Das Opfer habe die sexuellen Handlungen freiwillig gemacht.

Das Opfer verfolgte die Ausführungen der vier beschuldigten Kosovarinnen beim Prozess vor dem Bezirksgericht Bülach am Donnerstag in einem Nebensaal. Sie war mit Schutzmaske, Sonnenbrille, Kappe und Kapuzenpullover vermummt. Unter der Attacke vom 10. März 2019 leidet die junge Frau psychisch stark. 2019 war sie für einen Monat in einer psychiatrischen Klinik. Das Gericht wird sie am Dienstag unter Ausschluss von Öffentlichkeit und Medien befragen, weil dabei die intimen Details zu Tathergang und Privatleben zur Sprache kommen.

Gefährdungsmeldung bei Kesb gemacht

Bei der ersten Beschuldigten, die zur Person und zur Tat Auskunft gegeben hat, handelte es sich um eine 25-jährige IV-Rentnerin und Mutter eines fünfjährigen Knaben aus dem Zürcher Unterland. Sie war von ihrer ehemaligen Freundin, dem späteren Opfer, bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) denunziert worden. «Sie hat eine Gefährdungsmeldung gemacht und fälschlicherweise behauptet, dass ich Drogen nehme, mein Kind schlage und immer in den Ausgang gehe», sagte sie.

Das habe sie sehr verletzt und deshalb habe sie ihre Freundin nach der Arbeit auf einem Parkplatz in Kloten zur Rede stellen wollen. «Ich wollte ihr eine Ohrfeige verpassen», gestand sie. Alles, was in dieser Nacht dann später in ihrer Wohnung passiert sei, habe sie nicht gewollt: «Es war der grösste Fehler in meinen Leben, dass ich das alles zuliess.»

Die zweite Beschuldigte ist eine 25-jährige arbeitslose Pflegeassistentin aus dem Kanton Aargau, die bereits wegen Beschimpfung, Drohung und einfacher Körperverletzung vorbestraft ist. Sie ist die Hauptbeschuldigte. Für sie hat das Opfer gelogen. «Es gab für mich keinen Grund für Gewalt, ich habe nur meine Schwester begleitet», sagte sie. Die Schwester sei mit der bei der Kesb angeschwärzten Frau befreundet gewesen. Sie selber habe die 25-jährige IV-Rentnerin vorher nicht gekannt.

«Sex ist nicht verboten»

Zur sexuellen Nötigung, wegen der die vier Frauen angeklagt sind, sagte die Pflegeassistentin: «Sie hat sich freiwillig an den Brüsten und der Vagina berührt.» Die Frau wurde dabei auch gefilmt. «Sie hat vor uns auch einen Sexfilm nachgespielt und dabei einen Orgasmus gehabt», sagte die Beschuldigte. Auf die Frage des Richters, ob es in ihrem Bekanntenkreis üblich sei, Pornofilme nachzuspielen, sagte sie nur: «Sex ist nicht verboten.»

Den gravierendsten Vorwurf, dem Opfer einen Dildo in den Anus gestossen zu haben, gab die Beschuldigte zwar zu, relativierte ihn aber: «Sie hat es zuerst selber gemacht und es hat nicht funktioniert. Da habe ich ihr geholfen.» Da die Frau dabei Schmerzen hatte, habe sie aufgehört. Als der Richter fragte, ob sie selber glaube, was sie dem Gericht erzähle, sagte sie nur: «Ich war ja dabei.» Ihr Fazit: «Es wurde nie etwas gegen ihren Willen gemacht, die Frau hätte jederzeit die Wohnung verlassen können.»

«Ich möchte die Taten ungeschehen machen»

Als dritte Beschuldigte wurde die Schwester der Pflegeassistentin befragt. Die 29-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in der Schweiz befindet sich seit der Verhaftung im März 2019 in Haft. Auch sie ist wie die Schwester wegen Drohung, einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung vorbestraft. Unter Tränen sagte sie, dass die Vorgänge an jenem Abend ein sehr grosser Fehler gewesen seien: «Ich möchte meine Taten ungeschehen machen.» Die Anführerin sei die vom Opfer denunzierte Kollegin gewesen. Diese habe einen Grund gehabt.