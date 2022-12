Kinostart Dezember 2022: Kollektiv aus Lausanne will ethische Pornos produzieren

Outside the Box

«Ardente.x.s.»

Konsens, Ethik, Repräsentation und das Schaffen eines Safe Space: Das listet das Kollektiv Oil Productions als Werte, die ihnen wichtig sind, auf. Dahinter steckt eine Gruppe von queeren Menschen und Frauen in ihren Zwanzigern, die in Lausanne seit 2018 Pornos abseits des Mainstreams produzieren.

Neue Bilder von Lust

«Dieser Film war für mich das Mittel, um das Schicksal von Menschen zu erzählen, die vom System und vom Patriarchat fast systematisch unsichtbar gemacht werden», so Muroni in einem Pressestatement.

Das nimmt der Regisseur mit

Was schaust du dir im Kino an?

«Violent Night»

Bei klassischen Weihnachtsfilmen kriegst du die Krise? Zu romantisch, zu kitschig, zu harmonisch? Dann dürfte «Violent Night» eine passende Alternative sein. Santa Claus (David Harbour) verteilt auf seiner Tour Geschenke – so weit, so gewöhnlich.

David Harbour über Santa

«Wir erzählen unseren Kindern, dass ein grosser, dicker, lustiger Kerl in einem roten Anzug durch den Schornstein kommt, ein paar Kekse isst und Geschenke gibt», sagt er zu «The Hollywood Reporter». «Aber wer ist dieser Kerl? Wie kommt er in dein Haus? Was hat er wirklich vor?»

«Rotzloch»

Maja Tschumi rückt in ihrem Dokfilm vier Männer in den Fokus, die versuchen, sich in der Schweiz ein neues Leben aufzubauen. Sie haben eine lange Flucht hinter sich und sind nun am Vierwaldstättersee, konkret im Asylzentrum des Ortes Rotzloch, angekommen.