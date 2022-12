Grindelwald: Kollektiv besetzt ehemaliges Hotel

Seit Montag besetzt das Kollektiv «Fang den Fisch» das Grand-Hotel Regina in Grindelwalds Dorfzentrum. Das ehemalige Luxushotel stand seit zehn Jahren leer und wurde im September von der Immobilienfirma «Fortimo» aus St. Gallen für 18,5 Millionen Franken ersteigert. Diese will das Gebäude nach eigenen Aussagen renovieren und auf dem Gelände mehrere Neubauten errichten. Ein Chalet-Resort mit 60 Wohnungen und fünf Häusern soll entstehen.

In einer Medienmitteilung nennt das Kollektiv «vielfältige» Gründe für die Aktion. Es kritisiert die «absolute Verschwendung von schon so knappem Wohn- aber auch Veranstaltungsraum». Die Hausbesetzer geben an mit der Immobilienfirma in direktem Kontakt zu stehen, diese lasse sich jedoch nicht auf Verhandlungen ein. Zum Selbstschutz möchte das Kollektiv anonym bleiben. Es sagt jedoch gegenüber 20 Minuten, dass es so lange in den Räumlichkeiten bleiben wolle, bis es eine Aussicht auf Verhandlung gebe.