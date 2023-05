Centraleviva Kollektiv besetzt Gebäude in Köniz

Mit diesem Ziel besetzen mehrere Mitglieder des Kollektivs «centraleviva» eine alte Lagerhalle in Köniz.

In der Nacht auf Samstag haben mehrere Personen des Kollektivs «centraleviva» eine alte Lagerhalle nahe dem Bahnhof Köniz besetzt und ein Spruchband vom Dach gehisst. Das Gebäude der früheren Firma Vetter Samen ist heute im Privatbesitz, steht leer und wird derzeit von der Gemeinde gemietet.

Wie die Besetzerinnen und Besetzer in einer Mitteilung schreiben, wollen sie die Lagerhalle beleben und einen Raum der Kultur schaffen. Das leerstehende Gebäude verkomme zunehmend, weswegen man es aufwerten und einen Platz für Austausch, Kreativität und Ideen aller Art schaffen wolle. In einer in der Stadt verteilten Broschüre und auf Instagram gaben sie dazu das Programm der nächsten Tage bekannt.