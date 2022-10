Kellerstrasse in Luzern: Kollektiv räumt besetztes Haus – und ruft zu Demo auf

Am Donnerstagmorgen verkündeten die Besetzer an einer eigens einberufenen Pressekonferenz, dass sie ihre Besetzung mit dem heutigen Tag aufgeben.

Das besetzte Haus an der Kellerstrasse 28a wird am heutigen Donnerstag wieder verlassen. Das verkündeten die Besetzer an einer Pressekonferenz im Innenhof des Hauses.

Das «Kollektiv Kellerhaus» hat Anfang Oktober die Kellerstrasse 28a besetzt . Grund sind Leerstand und gestiegene Mieten. So wollen die Besetzenden das Gebäude kaufen, um zentralen und günstigen Wohnraum anbieten zu können, wie Besetzende in einem Videointerview sagten (siehe unten).

«Unsere Energie muss sinnvoller genutzt werden»

«Wenn wir dieses Haus bis heute nicht verlassen, werden unsere Hände früher oder später zusammengebunden», sagt eine der Besetzerinnen an der Pressekonferenz im Innenhof des Hauses . «Wir wollen eine Strafanzeige und eine damit verbundene Räumung mit allen Mitteln vermeiden.» Diese Repression habe das Ziel, dass Aktivistinnen und Aktivisten vereinzeln und keine Energie mehr haben, kollektiv zu handeln. «Unsere Energie muss sinnvoller genutzt werden», so die Aktivistin weiter.

«Das Kollektiv Kellerhaus hat sich deshalb dazu entschieden, das Haus an der Kellerstrasse 28a, das nun schon seit vier Jahren leer stand und nun für 15 Tage besetzt wurde, heute zu verlassen», sagt ein weiterer Sprecher des Kollektivs. «Wir werden aber weiterhin versuchen, eine sofortige Nutzung dieses Hauses möglich zu machen.» Der Sprecher richtete darauf eine Botschaft an Anwalt Studer: «Wir bitten Sie, den Kontakt zu uns aufrechtzuerhalten. Wir denken, das könnte eine gute Zusammenarbeit werden.» Das Kollektiv habe weiterhin den Plan, das Haus an der Kellerstrasse zu kaufen. Die Aktivisten schliessen ihre Verkündung mit einem Aufruf: Am heutigen Donnerstag soll es um 19 Uhr rund um das Haus in der Kellerstrasse eine Demonstration gegen ungenutzte Leerstände geben.