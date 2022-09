Zum diesem Auto von MSCHF kann jeder einen Schlüssel kaufen

«Es hat einen Turbo!»

Hinter der Aktion steckt das Künstlerkollektiv MSCHF, die sich mit dem Projekt Key4All (also auf Deutsch «Schlüssel für alle») Gedanken zu Eigentum und zum Teilen machen: «Key4All befindet sich irgendwo zwischen der Freude an gemeinschaftlichem Eigentum und dem zähneknirschenden kapitalistischen Wettbewerb», schreibt MSCHF in seinem Manifest auf der eigens dafür angelegten Website.

Wer das Auto findet und einen Schlüssel dazu besitzt, kann also jederzeit einsteigen und losfahren. Wer aus der Schweiz mitmachen will, braucht allerdings zumindest eine Adresse in den USA. Hinweise dazu, wo der Wagen genau zu finden ist, gibt es auf einer eigens dafür eingerichteten Hotline. Aktuell soll sich das Auto in einer Parkgarage in New York befinden, User und Userinnen teilen immer wieder die aktuellen Koordinaten auf Social Media. Eine weitere Hilfe beim Auffinden des Gefährts ist laut MSCHF auch der Schlüssel. Dieser soll aufleuchten, sobald der Besitzer oder die Besitzerin in der Nähe des Autos ist.