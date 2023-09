Kollektivstrafe: Bundeshaus-Polizisten dürfen nicht mehr sitzen

Bis vor kurzem stand an den Wachpositionen vor der Wandelhalle noch ein Stuhl. Weil eine Polizistin oder ein Polizist hier Zeitung las, wurde dieser entfernt.

Die Parlamentsdienste erklären, dass sitzende Personen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt seien.

Manche der eingesetzten Polizisten sind in fortgeschrittenem Alter. Die ersten Beamten haben sich krankschreiben lassen und klagen über Schmerzen.

Bisher hatten diese Polizistinnen und Polizisten einen eher ruhigen Job . Sie sassen an einem Pult und achteten darauf, dass nur Zutrittsberechtigte an ihnen vorbeiliefen. Dabei handelt es sich um Politiker, Journalisten und Lobbyisten – Zwischenfälle gibt es selten. Doch seit einer Woche ist alles anders.

«Ich habe jeden Tag Schmerzen»

Dem Vernehmen nach hat der Generalsekretär der Parlamentsdienste, Philippe Schwab, persönlich einen Bewacher beim Zeitungslesen erwischt. Schwab reagierte unzimperlich und erliess einen «Steh-Befehl» für die Herbstsession, die seit anderthalb Wochen in Bern stattfindet und noch einmal so lange dauert.

Um den Befehl durchzusetzen, liess Schwab den Polizistinnen und Polizisten sogar die Bürostühle wegnehmen. Seither müssen die Beamten bis zu acht Stunden am Stück stehen – einzig unterbrochen von den gesetzlich vorgeschriebenen Pausen. Die Betroffenen empfinden die Massnahme als Gängelei und Geringschätzung ihrer Arbeit und Person.

Da an diesem Wachposten auch ältere Polizistinnen und Polizisten eingesetzt würden, deren körperliche Fitness altersbedingt leicht nachgelassen habe, sei das Leiden gross, berichten mehrere Betroffene anonym gegenüber 20 Minuten. Sie klagen über schmerzende Füsse, Knie und Hüften. Da der Dienst drei Wochen am Stück dauere, könne man sich von einem Tag auf den nächsten nicht einmal erholen, so die Betroffenen weiter. Jemand sagt: «Ich habe jeden Tag Schmerzen.»