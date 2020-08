Nach dem 1:2 im Cupfinal gegen YB schaut Marcel Koller auf 2 Jahre als FCB-Trainer zurück. Er wahrt Haltung wie immer, aber lässt genug Spielraum für Interpretationen. Video: 20 Minuten

Darum gehts ⦁ Marcel Koller hat sein letztes Ziel mit dem FCB verpasst. ⦁ Der abgetretene Trainer ist mit der Vereinsführung nicht nur zufrieden. ⦁ Wie Kollers Zukunft aussieht, weiss er selber noch nicht.

«Eigentlich müsste man uns einen Orden verleihen für das, was wir geleistet haben. Und für das, was wir ertragen und aushalten mussten», sagte Marcel Koller vor dem Cupfinal in Bern. Statt dem Orden gab es am Sonntag nur eine Silbermedaille. Dabei hätten der FCB-Trainer und sein Team tatsächlich Gold verdient – für Leidensfähigkeit.

Die letzte, für die aktuelle Situation symptomatische Episode, musste Goalie Djordje Nikolic über sich ergehen lassen. In der 89. Minute des Cupfinals gegen YB verschätzte sich der Nachfolger von Torhüter Jonas Omlin und sah beim nicht sonderlich platzierten Weitschuss von Marvin Spielmann zum 2:1-Sieg für YB schlecht aus. Dafür wurde Nikolic von den eigenen Fans beschimpft und beleidigt – zumindest überlieferten das Kommentare in den sozialen Medien. Der Goalie ist der letzte, der ins Auge des Hurrikans geriet.

Zusammengebraut hat sich der Sturm über Monate und hat sich in den letzten Wochen durch die Rücktritte von Sportchef Ruedi Zbinden und U-21-Trainer und Clublegende Alex Frei zum Hurrikan aufgebaut. Befrachtet mit Frust und Ärger, Spott und Häme. Vornehmlich an die Adresse von Präsident Bernhard Burgener und CEO Roland Heri. Mit Transparenten, Karikaturen und Plakaten «S Mass isch voll» oder «Zit zum Goo! Burgener, Heri Raus» an unterschiedlichen Orten in Basel, machen Fans ihrer Wut Luft. Oder sie verfassen einen offenen Brief, in dem sie den Rücktritt des Präsidenten und den CEO verlangen.

Neue Erfahrungen trotz 23 Jahren im Trainerjob

Einer blieb aber bei jedem Gegenwind und auch im grössten Sturm stets ruhig und bewahrte immer Haltung: Marcel Koller. Als Ciriaco Sforza als neuer FCB-Trainer und Koller Nachfolger am Donnerstag mitten in der Vorbereitung auf den Cupfinal von Burgener offiziell an einer Medienkonferenz vorgestellt wurde, war das dann aber auch für Koller zu viel der Respektlosigkeit. Noch nie hat eine FCB-Führung in der jüngsten Vergangenheit sein sportliches Aushängeschild vor einem wichtigen Spiel so hängen lassen.

«Es ist eine Leere da. Enttäuschung», sagt Koller nach dem verpassten versöhnlichen Abschluss. So kurz nach dem Spiel sei es schwierig für ihn, eine Bilanz über die zwei Jahre in Basel zu ziehen. Er werde ein paar Tage und Wochen brauchen, um abzuschalten und Energie zu sammeln und um alles zu verarbeiten. «Ich bin schon 23 Jahre im Trainerjob und habe nicht gedacht, dass ich da noch viele neue Dinge erfahren kann», sagt der 59-jährige Zürcher dann noch. «Aber es war der Fall: Es waren viele Turbulenzen im Verein und drumherum.»

Im stillen Kämmerlein ausflippen

Es sei wichtig gewesen, die Mannschaft zu unterstützen und zu beruhigen, dass sie nicht auf das achtet, was Aussen passiert, sondern auf dem Platz das Maximum herauszukitzeln. «Es hat jetzt nicht für die ganz grossen Ziele, den Meistertitel, gereicht» so Koller, «aber man muss auch ein gewisses Verständnis haben.» Natürlich verdiene ein Profi viel Geld, aber das sei halt nicht alles. Sie würden ja auch alles mitkriegen und hektisch oder nervös agieren.

«Es ist auch unser Job als Trainer, dass wir nicht gleich hektisch und nervös werden.» Koller hat trotz aller Störfeuer stets Haltung bewahrt. «Aber klar gibt es Situationen im stillen Kämmerlein, wo man dann ausflippt.» Und trotzdem kann man seine nächsten Aussagen als Seitenhieb gegen seine Chefs deuten. «Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man miteinander spricht – im stillen Kämmerlein und nicht alles nach Aussen trägt oder über Aussen ausgetragen wird. Für die, die es betrifft, ist das nicht angenehm.»

Noch in der Nacht, nach der Ankunft in Basel, hat Koller sein Büro im Keller des Joggeli geräumt. Nach 2 Jahren und 29 Tagen und nach 101 Spielen endete seine Zeit am Sonntag als Trainer des FCB. «Wir wissen nicht, wohin das geht und wohin das Ganze führen wird», sagt Koller mit Blick auf die Zukunft von Rotblau. Und auf die Frage, was er Rotblau in der kommenden Saison zutraut, sagt er: «Das ist nicht mehr meine Aufgabe.» Das ist die von Sforza, der am Dienstag die Nachfolge Kollers antritt. Captain Valentin Stocker sagt in Hinblick eines neuen Kapitels: «Ich bin selber gespannt, wie es weitergeht.»