Polizeimeldungen Mittelland : Kollision in Feldbrunnen – Töfffahrer muss ins Spital

In Feldbrunnen SO hat sich am Samstagmittag eine Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Dabei wurde der Motorradlenker verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

1 / 3 In Feldbrunnen erfasste ein Auto einen 45-jährigen Motorradfahrer. Kapo SO Der Motorradlenker wurde leicht verletzt. Kapo SO Die Baselstrasse war kurzzeitig gesperrt. Kapo SO

Der Autofahrer beabsichtigte gegen 12.30 Uhr in die Baselstrasse in Feldbrunnen einzubiegen. Dabei übersah der 40-jährige Lenker einen von Solothurn herkommenden Motorradfahrer; es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision.

Der 45-jährige Motorradfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit der Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Die Baselstrasse war kurzzeitig gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.