Chur  – Kollision mit Hydrant – Strasse geflutet

Am Freitagmittag wollte ein 45-Jähriger von der Bienenstrasse in Chur auf die Kasernenstrasse abbiegen. Dabei prallte er in einen Hydranten am Strassenrand. Verletzt wurde dabei niemand. Der Hydrant wurde beschädigt, dabei ist ein Rohr geknickt und flutete die Strasse mit Wasser. Woraufhin der Verkehr geregelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden am Auto.