Oberbuchsiten SO : Lenker (33) nach Kollision mit mehreren Fahrzeugen aus Auto geschleudert – tot

In Oberbuchsiten kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Selbstunfall. Der Autolenker kam dabei ums Leben.

Kurz nach dem Dorfeingang in Oberbuchsiten SO hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Selbstunfall ereignet: Ein Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf einen Parkplatz. In der Folge kollidierte er mit mehreren korrekt parkierten Fahrzeugen und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, wie die Solothurner Kantonspolizei schreibt.