Grosse Suchaktion : Kollision mit unbemanntem Boot – wo ist der Steuermann?

Ein Segelboot, das 500 Meter vor dem Hafen von Saint-Blaise fuhr, wurde am Dienstagabend von einem unbemannten Schlauchboot gerammt. Der Steuermann gilt seither als vermisst.

Umgehend wurde eine Suchaktion eingeleitet. Die Neuenburger Polizei, Feuerwehrleute, die Freiburger Seepolizei sowie Helikopter suchten bis spät in die Nacht nach dem vermissten Bootsführer. Am Mittwoch wurde die Suche fortgesetzt.

Am Dienstag, dem 19. Juli, um 22.15 Uhr kollidierte ein Zodiac, der mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 25 km/h unterwegs war, mit einem Segelschiff. Das Gummiboot war unbemannt.

