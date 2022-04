Zürcher Goldküste : Tesla knallt frontal in Porsche – drei Verletzte

Am Donnerstagabend ereignete sich in Feldmeilen ZH ein schwerer Verkehrsunfall, in den mehrere Autos verwickelt waren. Drei Männer wurden zum Teil schwer verletzt.

1 / 7 Schwerer Unfall in Feldmeilen ZH: Der betroffene Streckenabschnitt bleibt für eine Stunde gesperrt. (28. April 2022) BRK News In den Unfall sind ein Porsche,… BRK News …ein Tesla… BRK News

Darum gehts An der Zürcher Goldküste kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall

Bei einer Kollision von drei Autos wurden drei Männer zum Teil schwer verletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar.

In Feldmeilen ZH ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem blauen Tesla auf der Seestrasse Richtung Rapperswil. Aus noch ungeklärten Gründen kam es nach einer Rechtskurve zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Dadurch geriet der Tesla ins Schleudern und kollidierte dann frontal mit einem zweiten Richtung Zürich fahrenden Auto. Der 52-jährige Lenker dieses Porsches erlitt laut der Kantonspolizei Zürich schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Der Fahrer des Tesla und sein 34-jähriger Beifahrer erlitten mittelschwere beziehungsweise leichte Verletzungen. Der Lenker des dritten in den Unfall involvierten Fahrzeuges blieb unverletzt.

Wegen des Unfalls wurde der betroffene Abschnitt der Seestrasse für eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!