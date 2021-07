Flugzeugabsturz in Graubünden: Flugzeuge kollidierten in der Luft

Das Segel- und das Motorflugzeug sind in der Nähe voneinander abgestürzt. Zunächst war die Ursache unklar.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen kam es zu einer Kollision in der Luft.

Mitte Juni kam es zu einem tödlichen Unglück über den Bündner Alpen. Oberhalb von Bivio GR sind am 14. Juni ein Motorflieger sowie ein Segelflugzeug abgestürzt . Alle fünf Insassen, darunter ein 6-jähriges Kind , verloren beim Unglück ihr Leben. Bei den Bergungsarbeiten waren Mitglieder der SAC Sektion Bernina, die Feuerwehr Samedan-Pontresina, die Heli Bernina, die Feuerwehr des Engadin Airport sowie die Kantonspolizei Graubünden involviert.

Kollision als Absturzursache

Ein Vorbericht der SUST zeigt nun, dass eine Kollision in der Luft der Grund für den Absturz der beiden Flugzeuge war. Gemäss dem Vorbericht kam es in einer Höhe von ungefähr 3200 Metern über Meer zu einer Kollision zwischen den beiden Flugzeugen im Reiseflug. «Beide Flugzeuge stürzten unweit des Kollisionspunktes zu Boden», schreibt die SUST. Die ausführliche Untersuchung wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.