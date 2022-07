Trubschachen BE : Kollision zwischen zwei Töffli – Lenkerin (15) schwer verletzt

Bei einer Auffahrkollision zwischen zwei Mofas wurde am Samstagnachmittag in Trubschachen eine Jugendliche schwer verletzt. Sie wurde ins Spital gebracht.

Auf dem Tiefenbach in Trubschachen kam es am späteren Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei involvierten Mofas. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren die beiden Mofas hintereinander unterwegs gewesen, als die erste Lenkerin wegen eines entgegenkommenden Autos mit Anhänger anhielt. In der Folge prallte die zweite Fahrerin in das Heck des ersten Mofas, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt.