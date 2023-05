Kolo Muani zum FC Bayern München?

Bellinzona hat einen neuen Trainer. So stellt der Zweitletzte der Challenge League Sergio Zanetti vor. Der 55-jährige Argentinier ist bereits der fünfte Coach in der laufenden Saison. Zanetti spielte zwischen 2003 und 2006 selbst für die Tessiner, zuletzt war er im Jugendbereich in Italien tätig. (nih)