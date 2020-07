Mega-Eisberg

Koloss A68 treibt seit 3 Jahren durchs Meer – jetzt droht er zu zerfallen

Im Jahr 2017 löste sich einer der grössten sichtbaren Eisberge von der Antarktis. Der A68 genannte Koloss hatte etwa die Grösse des Kantons Bern. Heute ist er etwas kleiner, doch er existiert immer noch.

Copernicus Sentinel data (2020), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Nicht ungewöhnlich für Eisberge: Nachdem er vom Schelfeis abgebrochen ist, blieb A68 zunächst noch lange in der Nähe seines Entstehungsorts, ehe er aufs offene Meer hinaustrieb.

Copernicus Sentinel data (2017–20), processed by ESA; Antarctic Iceberg Tracking Database

Nach drei Jahren hat er es in den Südatlantik geschafft. Derzeit treibt er vor den Südlichen Orkneyinseln.

Copernicus Sentinel data (2020), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Der Eisberg mit der Bezeichnung A-68A hatte sich am 12. Juli 2017 vom Larsen-Schelfeis an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel gelöst. Mittlerweile befinde er sich 1050 Kilometer von dieser Stelle entfernt in der Nähe der Südlichen Orkneyinseln, teilte die ESA mit. Im offenen Meer angekommen sei er erst im Februar dieses Jahres.