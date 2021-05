19 Tote : Kolumbianischer Finanzminister tritt nach blutigen Protesten zurück

Eine Steuerreform, die besonders die Mittelschicht hart getroffen hätte, löste in Kolumbien tagelange Proteste aus. Der Vorschlag wurde zurückgezogen, nun geht der Finanzminister.

Nach tagelangen Protesten mit mindestens 19 Toten ist der kolumbianische Finanzminister Alberto Carrasquilla zurückgetreten. Ein Verbleib in der Regierung würde einen «notwendigen Konsens» für einen neuen Reformvorschlag erschweren, sagte Carrasquilla in einer Erklärung am Montag. Die Proteste waren durch einen Vorschlag des Ministers für eine Steuerreform ausgelöst worden, die besonders die Mittelschicht hart getroffen hätte.