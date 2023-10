Kolumbien: Verstorbener Serienmörder «die Bestie» tötete 200 Kinder

Kolumbien : 200 Kinder getötet– Serienmörder «die Bestie» stirbt in Krankenhaus

Der als «die Bestie» bekannte Serienmörder Luis Alfredo Garavito, ist am Donnerstag in einem Spital in Valledupar im Norden Kolumbiens verstorben. Er hatte in den 1990er-Jahren rund 200 Kinder getötet.