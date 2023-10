Kolumbien: Die Eltern von Liverpool-Star Luis Díaz wurden entführt

1 / 3 Die Eltern von Luis Díaz … AFP … wurden in Kolumbien entführt. AFP Die Mutter konnte befreit werden. AFP

Darum gehts Die Eltern von Luis Díaz wurden entführt.

Seine Mutter ist wieder frei.

Die Entführer kamen auf Motorrädern.

Die Eltern des kolumbianischen Fussball-Nationalspielers Luis Díaz sind am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Während die Mutter des Profis vom englischen Premier-League-Club FC Liverpool bereits gerettet werden konnte, wird der Vater nach Angaben der lokalen Behörden vermisst und mit einem Grossaufgebot gesucht. Das berichtete am Sonntag die Nachrichtenagentur AP.

Der Polizeichef des Landes, William Salamanca, sagte in einem Video-Statement, dass jeder verfügbare Beamte eingesetzt werde, um den Vater zu finden. Díaz’ Mutter Cilenis Marulanda wurde von der Polizei in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes gerettet. Kolumbianischen Medienberichten zufolge befanden sich die Eltern des 26 Jahre alten Linksaussen an einer Tankstelle in Barrancas, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen wurden. Sie sollen anschliessend in einem Fahrzeug weggebracht worden sein.

Klopp äussert sich

Der kolumbianische Fussballverband erklärte, die Entführung sei bedauerlich, und forderte die Behörden auf, den Vater zu retten. Auch der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp äusserte sich am Sonntag: «Wir hoffen inständig, dass die Angelegenheit sicher und zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöst wird. In der Zwischenzeit wird das Wohlergehen des Spielers weiterhin unsere oberste Priorität sein.»

Díaz, der sich bislang nicht öffentlich zu der Situation äusserte, kam Ende Januar 2022 für 47 Millionen Euro Ablöse von FC Porto nach Liverpool. In der laufenden Spielzeit erzielte er in elf Begegnungen drei Tore. Am Sonntagnachmittag trifft Liverpool im Ligaspiel auf Nottingham Forest.

