Anhaltende Proteste : Kolumbiens Aussenministerin ist zurückgetreten

Nach internationaler Kritik an der exzessiven Gewalt gegen regierungskritische Demonstranten in Kolumbien folgt der zweite Rücktritt aus Reihen der Regierung. Claudia Blum nannte bisher keine Gründe.

In ihrem Rücktrittsschreiben an Staatschef Iván Duque, das auf Dienstag datiert war, aber erst am Donnerstag von ihrem Büro veröffentlicht wurde, nannte Blum keine Gründe für ihre Entscheidung.

