Clan del Golfo : Kolumbiens grösster Drogenhändler «Otoniel» an die USA ausgeliefert

Dario Antonio Úsuga alias Otoniel wurde an die USA ausgeliefert. Bei der Anhörung des 50-Jährigen, die offiziell wegen Fluchtgefahr abgebrochen wurde, hatte er auch Anschuldigungen gegen mehrere ehemalige kolumbianische Regierungsmitglieder vorgebracht.



Ende Oktober wurde er in seinem Dschungel-Versteck in der Region Urabá im Nordwesten von Kolumbien festgenommen.

Dario Antonio Úsuga alias Otoniel wurde vom Southern District of New York wegen Drogenhandels angeklagt.

Kolumbiens grösster Drogenhändler «Otoniel» ist am Mittwoch an die USA ausgeliefert worden. «Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel wurde ausgeliefert», erklärte der kolumbianische Präsident Ivan Duque auf Twitter. Úsuga ist Chef des Golf-Clans, eines der mächtigsten Drogenkartelle der Welt. Er war im Oktober 2021 nach monatelanger Fahndung im Dschungel von Panama festgenommen worden und soll sich nun vor einem Gericht in New York verantworten.