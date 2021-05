Tote bei Protesten : Kolumbischer Präsident schickt Soldaten nach Cali

Die Lage im von massiven Protesten erschütterten Kolumbien spitzt sich zu. Seit Beginn der Ausschreitungen sind bereits 49 Menschen ums Leben gekommen. Nun will Präsident Iván Duque durchgreifen.

Drei Tote in Cali: In der drittgrössten Stadt Kolumbiens kommt es erneut zu heftigen Zusammenstössen. (28. Mai 2021)

Im seit Wochen von massiven Protesten gegen die Regierung erschütterten Kolumbien spitzt sich die Lage immer weiter zu. In der drittgrössten Stadt des Landes Cali wurden am Freitag erneut drei Menschen bei Zusammenstössen getötet, wie der Bürgermeister der Stadt, Jorge Iván Ospina, bekanntgab. Nach einer Sitzung mit Sicherheitsvertretern kündigte Präsident Iván Duque die Entsendung von Soldaten nach Cali an.