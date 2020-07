vor 1h

«Astronomy Picture of the Day»

Komet-Bild vom Pizol geht dank Nasa um die Welt

Die Nasa hat ein Bild vom Pizol veröffentlicht und gekürt. Das Bild zeigt den Kometen Neowise, der in den letzten Tagen Fotografen auf der ganzen Welt fasziniert hat. Am Pizol ist die Freude gross.

von Michel Eggimann

1 / 8 Dieses Komet-Bild vom Pizol hat die Nasa veröffentlicht. Philipp Salzgeber, foto-webcam.eu Die US-Bundesbehörde kürte das Bild zum «Astronomy Picture of the Day». nasa.org Jeden Tag kürt die Nasa ein Bild in dieser Kategorie. In der Ostschweiz hofft man nun auf eine Wirkung.

Jeden Tag kürt die zivile US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft Nasa ein «Astronomy Picture of the Day». Am Mittwoch kam diese Ehre einer Ostschweizer Destination zu. Die Nasa veröffentlichte ein Bild vom Pizol. Darauf ist der Komet Neowise zu sehen – und das gleich mehrmals. Für das Bild wurden mehrere, im Abstand von 30 Minuten aufgenommene Bilder von der Webcam bei der Station Laufböden übereinandergelegt.

Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen AG, sagt: «Wir haben grosse Freude am Bild. Es ist schön, dass die Nasa es mit der ganzen Welt teilt.» So erreiche das Bild ein Millionenpublikum. Nussbaumer hofft nun schon, dass die Besucherzahlen der Webcam ansteigen. Denn das aktuelle Bild der Kamera bei der Station Laufböden kann stets über eine Website aufgerufen werden. Auf das Bild gestossen ist man am Pizol nur per Zufall durch einen Tipp.

Punkt auf Bucketlist

Produziert hat das Bild der Vorarlberger Astronomie-Fotograf Philipp Salzgeber. Zu «FM1Today» sagt er: «Es ist ein Punkt meiner Bucketlist, den ich nun abhaken konnte, ein absolutes Lifegoal.» Aufmerksam geworden sei die Nasa auf das Bild, nachdem es in einer Facebook-Gruppe kursiert und als «Astronomy Picture of the Day» vorgeschlagen worden sei. Mit dem Kometen habe er sich viele Abende und Nächte um die Ohren geschlagen, so der Vorarlberger.

Seit seiner Jugendzeit interessiere er sich für die Astronomie. Regelmässig fotografiert der Software-Entwickler in der Schweiz und in seiner Heimat den Nachthimmel. Und nun hat er es auf den Radar der Nasa geschafft. Dies dank den Aufnahmen der Kamera am Pizol in der Nacht auf den 13. Juli.