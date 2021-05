Der Renault Sport Spider (1995) verzichtete auf jeglichen Luxus

Seine Karosserie wirkt noch heute futuristisch. Front- und Motorhaube sowie der Mittelteil mit den Türen sind aus leichten Verbundwerkstoffen gefertigt und lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen. Der im März 1995 sogar ohne Frontscheibe, nur mit einem Windabweiser präsentierte Zweisitzer trägt unter seiner zweifarbigen Kunststoffkarosserie einen soliden Gitterrohrahmen aus Aluminiumprofilen. Am ganzen Auto inklusive dem Fahrwerk kam das Leichtbaumaterial zum Einsatz. Das vordere Fahrwerk mit den querliegenden Federbeinen, sowie die Pedalerie sind manuell einstellbar.

Motor vom Clio-Williams

Klar wäre er mit dem 6-Zylinder-Motor, wie er 1996 in Le Mans zum Einsatz kam, noch um ein Vielfaches toller, aber auch wesentlich teurer in der Anschaffung wie auch im Unterhalt geworden.

Ein wendiger Flitzer

Etwas weniger auffallend ist man im blauen oder roten Spider unterwegs, aber eigentlich passt nur Renaults Hausfarbe knallgelb so richtig. Wer mal Erfahrungen im Kart gesammelt hat, erkennt schnell starke Ähnlichkeiten zu diesem wendigen Flitzer. Doppelte Dreiecklenker sind vorne und hinten über Uniball-Gelenke spielfrei mit dem Chassis verbunden. Hohe Haltekräfte und minimale Seitenneigung lassen Kurven zum Erlebnis werden.

Heizung? Brauchts nicht!

Auf Luxus wurde von Anfang an komplett verzichtet, etwa auf eine Servolenkung, ABS, oder auch nur ein Dach über dem Kopf. So lieferte Renault serienmässig auch nur eine mit Reissverschluss zwischen Fahrer und Beifahrer teilbare Persenning, zum Schutz vor Wasser im Innenraum, mit. Die beiden Plastik-Sitzkissen sind nur mit Klettverschluss gesichert und können jederzeit mit ins trockene Restaurant genommen werden und das wenige sich im Cockpit ansammelnde Wasser während der Fahrt läuft schnell ab. Ein Verdeck für den Spider gab es erst später, aber auch nur als Extra und auf 60km/h begrenzt. Einzig die bereits erwähnte Frontscheibenheizung war von Anfang an dabei und dient der Sicherheit, da das Glas bei wechselnden Witterungsbedingungen sehr schnell beschlägt. Eine Heizung sucht man ebenfalls vergebens, aber bitte wer spricht beim Ski- oder Motorradfahren, beim Golfen oder Klettern von einer Heizung.