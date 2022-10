Bekannt aus «Will & Grace» : Komiker Leslie Jordan stirbt mit 67 Jahren bei Autounfall

Der US-Schauspieler soll mit seinem Auto in Hollywood in ein Gebäude gefahren sein, nachdem er einen medizinischen Notfall hatte, schreiben US-Medien.

Getty Images via AFP/Mickey Bernal

Der Schauspieler soll nach einem medizinischen Notfall mit seinem Auto in ein Gebäude gefahren sein.

Laut Medienberichten soll er nach einem medizinischen Notfall mit dem Auto in ein Gebäude gefahren sein.

Der US-amerikanische Komiker und Schauspieler Leslie Jordan ist tot. Sein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag den Tod des aus TV-Serien wie «Will & Grace» und «American Horror Story» bekannten Darstellers. Jordan wurde 67 Jahre alt. US-Medienberichten zufolge kam er bei einen Autounfall ums Leben. «TMZ.com» und «People.com» berichteten unter Berufung auf Polizeikreise, dass sich der Unfall am Montagvormittag in Hollywood ereignete. Demnach hatte sein Wagen ein Gebäude gerammt.