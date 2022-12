Komiker Caimi darf wegen LGBTQ-Aussagen nicht auftreten

Marco Caimi zeigt auf seinem Youtube-Kanal einen der Artikel, der als Reaktion auf sein Auftrittsverbot geschrieben wurden. Er hätte im Rössli-Saal in Stäfa ZH auftreten sollen.

Der Basler Kabarettist durfte im Rössli-Saal in Stäfa ZH kein zweites Mal auftreten.

Weil er Aussagen getätigt habe, die nicht mit den Werten des Kulturhauses vereinbar seien, durfte der Basler Kabarettist und Arzt Marco Caimi kein weiteres Mal im Rössli-Saal in Stäfa ZH auftreten. Er war im November aufgetreten und wollte den Saal gleich fürs nächste Jahr buchen. Doch dies ging nicht – Grund für das Auftrittsverbot sind LGBTQ-feindliche Kommentare von Caimi.

Kollateralschäden wegen Vermischung

Der Vorfall wurde bald publik. In einem Artikel der «Weltwoche» wurde nicht zwischen der für die Absage verantwortlichen Kultur-Genossenschaft, der Rössli-Beiz und dem Kulturkarussell unterschieden. Die letzten beiden sind nur im Haus eingemietet – trotzdem gingen dann etliche Hasskommentare gegen diese ein. Aufgrund der Verwirrung entstand dann Kollateralschaden, wie Astfalck festhält: «Durch diese Vermischung haben die Beiz und das Kulturkarussell Hassnachrichten per Mail und teils per Telefon erhalten.»