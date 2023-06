Corona-Kritiker: Marco Rima will in den Ständerat 

Marco Rima provoziert mit Blackfacing, Rasta- und Indianerverkleidung. Nun will er in den Ständerat.

Der Komiker kandidiert im Kanton Zug für den Ständerat. Er tritt parteilos an, wie er am Donnerstag auf seinem Facebook-Account bekanntgab. «Die politische Kunst, sich mit den unterschiedlichsten Meinungsträgern kontrovers, aber respektvoll auszutauschen, wurde in den letzten drei Jahren vom Bundesrat, dem Parlament und den Medien sträflich torpediert, was in der Bevölkerung zu grossen Verwerfungen und zu Rissen in unserer Demokratie führte», schreibt Rima.