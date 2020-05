Komiker parodiert Boris Johnsons Corona-Rede

Kommentar erfassen

Bitte bringt ja nicht wieder die alte Kommentarfunktion zurück sondern schafft sie komplett ab! Wen interessiert ob z.B."Boris" das gut oder schlecht findet und bei den meisten Komments zweifelt man sogar noch am Geisteszustand der Verfasser ...

local news from people's republic 12.05.2020, 21:14

little britain erweiterte den humor meiner mutter, meine mutter erweiterte meinen humor aber umgekehrt habe ich little britain nie verstanden bis ich briten kennenlernte und dann verstand ich meine mutter besser und lernte little britain schätzen. YOLO ende aus. sie studierte english language und literature