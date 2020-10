Geschmacklos?Komiker verkauft Trumps Coronavirus-Tweet als Hoodie

Donald und Melania Trump positiv getestet

Am Freitag wurde bekannt, dass Donald Trump und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zuvor hatte sich seine Beraterin Hope Hicks infiziert, demnach soll sie auch den Präsidenten angesteckt haben. Trump und die First Lady sollen sich unmittelbar nach dem positiven Ergebnis in Quarantäne begeben haben. Nach Angaben des Arztes des Weissen Hauses geht es den beiden zurzeit gut, und sie würden keine Symptome aufweisen. Andere Quellen zeichnen allerdings ein schlechteres Bild: Laut «Vanity Fair» hatte Trump am Freitag 39,4 Grad Fieber. Der Journalist beruft sich auf drei Quellen – alles Republikaner, die dem Präsidenten nahestehen.