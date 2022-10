Klimaerwärmung: Komitee zieht eigene Gletscherinitiative zurück

Mitte September nahm, nach dem Nationalrat, auch der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative an – sehr zur Freude des Initiativkomitees. Am Mittwoch gab das Initiativkomitee nun bekannt, dass die Gletscher-Initiative bedingt zurückgezogen wird.

«Ein riesiger Erfolg»

Netto null bis 2050

Mit dem indirekten Gegenvorschlag soll die Schweiz in den nächsten 30 Jahren ihre Treibhausgas-Emissionen auf netto null senken. Für den Klimaschutz kommen zudem noch drei Milliarden Franken an Subventionen hinzu. Diese sollen an die Wirtschaft für klimafreundliche Technologien, aber vor allem auch an Hauseigentümerinnen und -eigentümer verteilt werden, wenn diese etwa ihre Öl-, Gas- oder Elektroheizungen durch Wärmepumpen ersetzen.