Ausflugstipp: Komm mit auf einen Spaziergang durch Genf

Start: Gare de Cornavin

1 Plage Public des Eaux-Vives

2 Restaurant de la Plage

3 Jonction

4 Sentier du Rhône

Nach wenigen Metern wird die urbane Umgebung Genfs verlassen und man taucht ein in einen grünen Dschungel. Der Weg führt an der Rhone entlang, wo unzählige Vogelarten beheimatet sind, bis zum Weiler Loëx, wo sich eine spektakuläre Sicht auf die moderne Siedlung Lignon eröffnet.

5 Le Lignon

6 Domaine de Châteauvieux

Auf einer Anhöhe über dem Fluss gibt es hohe Küchenkunst für Gaumen und Auge, die verdient zwei Michelin-Sterne hat. Wer gleich weiterziehen will, kann sich in der Épicerie mit ausgewählten Zutaten für ein edles Picknick eindecken.

7 Café du Levant

8 Cartigny & Avully

9 Domaine Les Hutins

10 Librairie Bernard Letu

Schliesslich geht es per ÖV zurück in die Stadt. Diese Schatzkammer des Buches ist der geheime Treffpunkt der Intelligenz und liefert limitierte Ausgaben sowie Foto- und Kunstbücher in die ganze Welt. Etwa an Universitätsbibliotheken oder an Museen wie das MoMA.