Tot in der Badewanne

Dass solche Selbsttherapierungen schnell auch tödlich enden können, zeigt ein Fall aus der Vergangenheit. So starb während der Sars-Pandemie 2002/2003 eine 45-Jährige bei dem Versuch, ihren Körper mit 40,5-prozentigem Ethanol zu desinfizieren, so Iflscience.com . Dafür hatte die Frau aus Taiwan in dem Alkohol gebadet.

«Sie hatte sich ab etwa 23 Uhr in die Flüssigkeit gelegt, in dem Glauben, dass dies Sars verhindern könnte, und wurde am nächsten Tag gegen 11 Uhr von ihrer Familie tot aufgefunden», heisst es in dem im Fachjournal «Forensic Science International» veröffentlichten Fallbericht. Die Todesursache lautete: Alkoholvergiftung. Als sie gefunden wurde, wies die Frau eine Blutalkoholkonzentration von 1,35 Prozent auf. Dabei können bereits 0,4 Prozent tödlich sein.