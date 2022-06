«Komme nicht mehr klar» – Lena Meyer-Landrut plant drastischen Schritt und will weg von Social Media

Weg von Social Media : «Komme nicht mehr klar» – Lena Meyer-Landrut plant drastischen Schritt

Regelmässig hält die Sängerin ihre Fans mit Posts auf Instagram, Facebook und Tiktok bei Laune. Das soll sich jedoch bald ändern – die 31-Jährige will nämlich die Apps von ihrem Handy löschen.

Deshalb will die 31-Jährige Social-Media-Apps auf ihrem Handy löschen.

Sie zählt 4,7 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram, über eine Million auf Facebook und genauso viele auf Tiktok. Dass soziale Medien ein Teil des Business sind, weiss Lena Meyer-Landrut scheinbar bestens. Regelmässig versorgt sie ihre Fans mit Beiträgen zu neuen beruflichen Projekten, veröffentlicht Videos, Schnappschüsse und kurze Botschaften. Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern, denn wie die 31-Jährige jetzt ankündigt, möchte sie die Plattformen verbannen – zumindest auf ihrem privaten Smartphone.

Der Auslöser für diesen drastischen Schritt: Die Sängerin fühlt sich überfordert. «Ich spüre immer mehr, dass ich nicht mehr klarkomme mit zu vielen Informationen und Reizen», offenbarte die ESC-Gewinnerin aus dem Jahr 2010 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Im Gegensatz zu früher, brauche sie heute länger, um sich zu erholen und sehr viel mehr Ruhe. «Das kann am Alter liegen oder an den rasanten Entwicklungen auf der Welt», meint sie.

Lena bleibt ihrer Community erhalten

Dann macht sie eine Ansage, die Fans aufhorchen lässt: «Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, Whatsapp und Instagram zu löschen», sagt sie, «aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange». Tausende Mitteilungen am Tag und Gruppenchats würden ihr zusetzten.

Fans können allerdings aufatmen: Ganz auf Nachrichten aus dem Leben der Popsängerin verzichten zu müssen sie nicht. So werde sich Lena wohl ein zweites Handy zulegen, das sie in Zukunft für berufliche Zwecke nutzen will.