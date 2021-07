Elektroschrott : Kommen bald einheitliche Ladekabel für Handys?

«Kabelsalat ist weder verbraucherfreundlich noch der Umwelt zuträglich», sagt die EU-Kommission. Die Behörde will das Ladekabel-Wirrwarr bei den Handys nun stoppen.

Die EU-Kommission will im frühen Herbst einen Vorschlag für einheitliche Handy-Ladestecker präsentieren. Das bestätigte eine Kommissionssprecherin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Wirtschaftswoche» über den Zeitplan berichtet. Die Brüsseler Behörde arbeitet schon länger an dem Thema, zuletzt verdrängte die Corona-Pandemie es aber von der Tagesordnung.

Nicht der erste Anlauf

Vor mehr als zehn Jahren brachte die Kommission die Ladekabel-Frage erstmals auf den Plan. 14 Hersteller – unter ihnen auch Apple – einigten sich in einer Selbstverpflichtung auf einen einheitlichen Standard für Handy-Netzteile. Bei den Buchsen in Smartphones und Tablet-Computern blieben von einst mehreren Dutzend Typen noch drei übrig: USB-C, Apples Lightning sowie Micro-USB, das in Android-Smartphones früher Standard war, jetzt aber meistens nur noch in günstigen Geräten vorkommt.