Zermatt VS : Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag für Walliserkanne-Betreiber

Weil die Wirte der Walliserkanne trotz Schliessung durch die Polizei weiterhin Gäste bedient haben, kam es zu Verhaftungen.

Ivan Aufdenblatten und seine Eltern sind am Sonntag festgenommen worden. Die Betreiber der Walliserkanne in Zermatt haben sich geweigert, einer behördlichen Schliessung des Restaurants Folge zu leisten. Seit über einem Monat weigerten sich die Wirtsleute, die Zertifikatspflicht in der Walliserkanne umzusetzen.



Die Polizei liess den Eingang der Walliserkanne schliesslich mit Betonblöcken versperren. Auch Patrik Aufdenblatten droht bei seiner Rückkehr aus den Ferien eine Verhaftung. Der Bruder von Ivan Aufdenblatten ist ebenfalls Wirt in der Walliserkanne.