Corona-Demo in Rapperswil wurde nicht bewilligt - Polizei: «Kommen Sie nicht nach Rapperswil-Jona»

Die Kundgebung der Vereinigung «Stiller Protest» in Rapperswil-Jona wurde nicht bewilligt. Die Kantonspolizei ruft dazu auf, nicht an unautorisierten Kundgebungen teil zu nehmen.

In Rapperswil hätte diese Wochenende eine Anti-Corona-Kundgebung stattgefunden.

Der Verein «Stiller Protest» hatte für einen Protestmarsch am 24. April keine Bewilligung erhalten. Die Kantonspolizei St. Gallen ruft Kundgebungswillige in einer Medienmitteilung dazu auf, nicht nach Rapperswil-Jona zu kommen.

Bussen und Verzeigungen

Die Polizei appelliert an die Eigenverantwortung der Bürger auf ihre eigene Gesundheit und die ihre Umgebung zu achten. Zudem sei am Samstag mit grossen Verkehrsbehinderungen in und um Rapperswil-Jona zu rechnen. Ebenso sind Personen- und Fahrzeugkontrollen zu erwarten. Teilnehmer einer solchen, nicht bewilligten Veranstaltung werden mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Personen, die gegen die Vorschriften der Covid-Gesetzgebung oder das Demonstrationsverbot der Stadt Rapperswil-Jona verstossen, können gebüsst, verzeigt oder weggewiesen werden.