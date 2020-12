Corona könnte automatisierten Läden Aufschub verleihen. So funktioniert der Einkauf in der Avec-Box.

Schweizer können momentan nur noch bis 19 Uhr einkaufen . Danach müssen alle Läden dichtmachen – auch am Sonntag. Das hat der Bundesrat am vergangenen Freitag wegen der hohen Corona-Fallzahlen beschlossen. Die Verordnung gilt vorerst bis 22. Januar.

Boom bei Hofläden

Einen Ansturm erleben derzeit die Automaten von Selecta. Vor allem am Wochenende hat die Sperrstunde zu einem Run auf die Automaten geführt: Die Verkaufszahlen in der Deutschschweiz sind um 30 Prozent gestiegen, wie Selecta gegenüber 20 Minuten bestätigt. «Einige Selecta-Automaten wie in Oerlikon ZH haben sogar bis zu fünfmal so viel verkauft wie an normalen Tagen», sagt eine Sprecherin.