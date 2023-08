Basel: Raubüberfall bei Dreirosenanlage – Videoüberwachung kommt

Ein Mittäter konnte unweit des Tatorts festgenommen werden. Das Opfer wurde von der Sanität in die Notfallstation eingewiesen. (Symbolbild)

In der kommenden Woche wird eine Videoüberwachung auf der Anlage installiert.

Der Ort gilt als Brennpunkt für Gewalt- und Drogendelikte in Basel.

Bei der Basler Dreirosenanlage wurde am Sonntagmorgen ein junger Mann überfallen.

Bei der Dreirosenanlage in Basel wurde am Sonntagmorgen kurz nach zwei Uhr ein 25-jähriger Mann Opfer eines Raubes. Dabei wurde er leicht verletzt, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein mutmasslicher Täter konnte festgenommen werden. Der Haupttäter blieb indes flüchtig.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft hatte sich der 25-Jährige bei den Toiletten in der Dreirosenanlage aufgehalten, als ein Unbekannter auf ihn zutrat, ihn festhielt und ihm unvermittelt die Halskette entriss. Der Geschädigte habe sich gewehrt, da sei er von einem zweiten Unbekannten geschlagen worden. Dabei wurde er leicht verletzt und in der Folge von der Sanität in die Notfallstation eingewiesen.