Essstörung: Kommentare zum Essverhalten sorgen im Büro für Zoff

«Negative Kommentare zum Essverhalten können ihnen die Freude am Essen nehmen.» Auch ein gestörter Umgang mit Essen, respektive eine Essstörung, sei eine mögliche Folge davon, sagt Schiftan. (Symbolbild)

Beim Mittagessen im Büro fallen oft Kommentare über das Essverhalten anderer. So auch bei Lisa. «Ach, du isst so viel zum Zmittag», höre sie oft von ihren Mitarbeitenden. (Symbolbild)

«Ach, du isst so viel zum Zmittag?», hört Lisa* immer wieder von ihren Mitarbeitenden, wenn sie gemeinsam zu Mittag essen. Die ständigen Kommentare zu ihrem Essverhalten nervten sie, sagt die 24-jährige Zürcherin gegenüber 20 Minuten. Doch nicht nur das: «Die Kommentare haben einen kritisierenden Ton. Als ob meine Kollegen mir sagen möchten, ich sei zu dick und sollte lieber abnehmen.»

Auch bei anderen ist das ein Thema: Erst kürzlich veröffentlichte der «Spiegel» eine Kolumne über Britta T. Ständig werde im Büro geschaut, was und wie viel sie sich auf den Teller tue. Essen ist also ein beliebtes Gesprächsthema – es betrifft alle und jeder hat seine Erfahrungen, Vorlieben und Schwierigkeiten damit. Doch wie spricht man das Essverhalten der anderen an, ohne zu irritieren oder falsche Botschaften auszusenden?