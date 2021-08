Gegen Hatespeech - Kommentieren auf 20 Minuten geht ab sofort nur noch mit Login

Das Unternehmen will damit einen Beitrag gegen Hass im Netz leisten.

Ob App oder Browser: Wer auf 20 Minuten kommentieren oder Kommentare bewerten will, muss sich neu einloggen.

Die Einführung der Login-Pflicht für Kommentare hat zum Ziel, einen angeregten Austausch zwischen den Kommentarschreibenden in anständiger Tonalität zu ermöglichen. Nach ersten erfolgreichen Tests können ab sofort die Artikel bei 20 Minuten und 20 minutes sowohl in der App als auch online ausschliesslich mit Login kommentiert werden.

«Keine Plattform für Trolle»

Laut Chefredaktor Gaudenz Looser will 20 M inuten m it der Einführung einer Login-Pflicht einen aktiven Beitrag zum Kampf gegen den Hass im Netz leisten. « Wir stellten in den letzten zwei Jahren – mutmasslich befeuert durch die aufgrund der Corona-Situation allgemeine Unzufriedenheit – eine zunehmende Anzahl von Hasskommentare n fest. Diesen Trollen wollen wir keine Plattform bieten.»