Änderung des Sexualstrafrechts - Kommission für Frauenfragen fordert «Nur-Ja-heisst-Ja-Lösung»

Zudem will sie die «Nur-Ja-heisst-Ja-Lösung» – die aktuell geltende «Nein-heisst-Nein-Lösung» sei ungenügend.

Das Schweizer Sexualstrafrecht befindet sich zurzeit in Revision. Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) fordert nun die «Nur-Ja-heisst-Ja-Lösung» und eine neue Definition für den Tatbestand Vergewaltigung, wie sie in ihrer Vernehmlassungsantwort schreibt.

«Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist zentral. Wer ohne Einverständnis eine sexuelle Handlung über sich ergehen lassen muss, wird massiv in seiner/ihrer Integrität und Würde verletzt. Es ist deshalb unerlässlich, dass Betroffene Anzeige erstatten und die Tatpersonen zur Rechenschaft gezogen werden können», so die EKF.

In der Schweiz sei dies mit dem aktuellen Sexualstrafrecht zu wenig gewährleistet. Die EKF fordert deshalb, dass die sexuelle Selbstbestimmung umfassender geschützt werde. Dazu sei ein Sexualstrafrecht nötig, welches das Einverständnis der involvierten Personen in eine sexuelle Handlung verlangt. Die EKF schlägt deshalb die sogenannte «Nur-Ja-heisst-Ja Lösung» vor. Diese besage, dass sexuelle Handlungen nur dann vorgenommen werden dürfen, wenn alle Involvierten damit einverstanden sind.

«Nein-heisst-Nein-Lösung» ist ungenügend

Die in der aktuellen Revision vorgeschlagene «Nein-heisst-Nein-Lösung» sei ungenügend. Gemäss dieser Lösung müssten Opfer auch zukünftig darlegen und erklären, ob und inwiefern sie eine sexuelle Handlung abgelehnt haben. Mit der «Nur-Ja-heisst-Ja Lösung» wolle die EKF einen Paradigmenwechsel einschlagen: Die entscheidende Frage soll sein, ob das Opfer zugestimmt hat oder nicht.

Geschlechtsneutrale Definition gefordert

Die EFK fordert in ihrer Vernehmlassung auch, dass der Begriff der Vergewaltigung neu geschlechtsneutral definiert wird, so dass sie jedes nichteinvernehmliche Eindringen in den Körper umfasst.