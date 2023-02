Burkaverbot: Kommission lehnt Entwurf von Bundesrat ab

1000 Franken Busse für ein verhülltes Gesicht

Die im letzten Oktober vorgestellte Vorlage des Bundesrats sieht vor, dass jeder Fussballfan oder maskierte Demonstrant sowie Frauen, die den Niqab im öffentlichen Raum tragen, mit einer Busse von 1000 Franken bestraft werden. An Orten wie Schulen, Spitälern, Restaurants, Geschäften usw. ist es verboten, Augen, Nase und Mund zu bedecken. Aber es wird eine ganze Reihe von Ausnahmen geben. Das Verbot gilt somit nicht an Bord von Luftfahrzeugen im In- und Ausland sowie in Räumlichkeiten, die für diplomatische und konsularische Beziehungen genutzt werden. Es wird auch möglich sein, das Gesicht in Kirchen und anderen Gotteshäusern zu verstecken.