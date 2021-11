Kohäsionsmilliarde verdoppeln – Kommission lockt mit Milliarden – EU soll dafür Einschränkungen aufheben

Dafür soll die EU die Schweiz wieder ungehindert am Forschungsprogramm Horizon Europe teilnehmen lassen.

SP-Nationalrat Eric Nussbaumer hat die Idee in der Kommission eingereicht.

Dafür soll die Schweiz wieder ungehindert am Forschungsprogramm Horizon Europe teilnehmen können.

Nun will die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats der EU zwei statt einer Kohäsionsmilliarde bezahlen.

Von diesem Umstand sind auch die Forscherinnnen und Forscher der Schweiz betroffen. Sie erhalten keinen unbeschränkten Zugang mehr zum EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe. Somit sind die Schweizer Forschenden gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen aus Litauen oder Polen im Nachteil, wenn es um den Zugang zu einem Fördertopf geht, in dem circa 100 Milliarden Franken warten.

Zwei Milliarden statt eine, dafür macht EU wieder Türen auf

Nun hat die Aussenpolitische Kommission (APK) einen Plan, wie sie die EU dazu bringen könnte, sich doch etwas zu bewegen. Sie möchte dies mit folgendem Deal erreichen: Das eidgenössische Parlament soll die sogenannte Kohäsionsmilliarde an die EU-Oststaaten per sofort verdoppeln und im Gegenzug soll die EU die Schweiz bis spätestens Mitte 2022 wieder als vollwertig assoziiertes Mitglied im Forschungsprogramm Horizon aufnehmen – und zugleich auch im Studierenden-Austauschprogramm Erasmus+, schreibt der «Tages-Anzeiger» .

Die Zeitung beschreibt den Vorschlag als zeitnah umsetzbar. Denn sollten National- und Ständerat in der Budgetdebatte von kommender Woche auf den Vorschlag eingehen, wäre dieser bis Weihnachten parat, um ihn der EU anzubieten. Dann wäre es an der EU zu entscheiden, ob sie die eine Milliarde Franken ausschlagen will.