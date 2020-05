Nationalrat

Kommission versenkt Stimmrechtsalter 16

Abstimmen soll bereits für 16-Jährige möglich sein: Diese Forderung fand in der Nationalratskommission keine Mehrheit. Der Entscheid fiel sehr knapp.

Wie der «Blick» nun berichtet, erlitt das Geschäft in der Kommission Schiffbruch. Obwohl die Kommission erst am Freitag per Medienmitteilung informieren wird, twitterte FDP-Nationalrat Kurt Fluri bereits, dass das Geschäft keine Mehrheit gefunden habe. «Die Initiative hätte eine weitere Diskrepanz produziert: Neben derjenigen zwischen der zivilrechtlichen Mündigkeit und dem Stimmrechtsalter noch zusätzlich diejenige zwischen dem aktiven und dem passiven Wahlrecht.» Details zum Kommissionsentscheid folgen morgen Freitag.