Schweizer Medien: Kommission will Medienbranche mit mehr Geld unterstützen

So will sie für die gesamte Medienbranche etwa Aus- und Weiterbildungen und die Forschung und Messung fördern.

Die Eidgenössiche Medienkommission (EMEK) hat am Dienstag einen neuen Bericht veröffentlicht.

Seit einigen Jahren findet ein Medien- und Öffentlichkeitswandel statt, der von der Digitalisierung angetrieben wird. Das hat einschneidende Folgen, wie die Eidgenössische Medienkommission (EMEK) in einem Bericht schreibt. Die Mediennutzung, politische Debatten und Werbung würden sich zu Onlineplattformen wie sozialen Netzwerken und Video-Diensten wie Youtube verlagern.

So sieht die Problematik aus

Die Finanzierung von Journalismus in der Schweiz lässt sich über die Vermarktung journalistischer Produkte nur noch teilweise sicherstellen, schreibt die EMEK. In den letzten 25 Jahren sei es zu einer Abnahme der journalistischen Leistungen und Vielfalt gekommen. Ohne journalistische Medien könne die direkte Demokratie in einem föderalen, mehrsprachigen Land jedoch nicht funktionieren. Aus Sicht der EMEK rechtfertigen diese Punkte eine Förderung der journalistischen Medien.