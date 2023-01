Schweiz : SIK will Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in die Ukraine erlauben

Die Schweiz soll Kriegsmaterial an die Ukraine ausliefern können.

Die SIK (Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats) hat entschieden: Schweizer Waffen sollen unter gewissen Umständen auch an kriegsführende Staaten weitergegeben werden dürfen. Das wurde mit 14 zu 11 Stimmen entschieden. Die Nichtwiederausfuhr-Erklärung soll ausser Kraft gesetzt werden können.

Das Parlament schreibt in einer Medienmitteilung: «Die Nichtwiederausfuhr-Erklärung soll auch dann für aufgehoben erklärt werden können, wenn die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Zweidrittelmehrheit den Verstoss gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot festgestellt hat.» Der Bundesrat soll am Verbot der Wiederausfuhr festhalten können, wenn dessen Aufhebung ein überwiegendes aussenpolitisches Interesse der Schweiz entgegensteht. Diese Änderung soll dringlich erklärt werden und bis zum 31. Dezember 2025 in Kraft bleiben.