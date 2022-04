Im Juli kommt die Blackbox für Fahrzeuge

Frage von Hans ans AGVS-Expertenteam:

Wir haben zusammen mit Kollegen diskutiert; stimmt es, dass bald ein Unfallschreiber – also eine Blackbox wie in den Flugzeugen – verbaut sein muss? Und was passiert mit den Daten darauf und wer darf diese nutzen/auswerten?

Antwort:



es ist korrekt, bald wird eine Art Blackbox vermehrt auch in Autos anzutreffen sein. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, sollen ab 2024 diverse neue Sicherheitsassistenten und auch ein genormter Ereignisdatenspeicher in allen Neuwagen verbaut sein. In neu entworfenen Autos – und übrigens auch leichten Nutzfahrzeugen – sollen diese cleveren Helfer bereits ab Juli 2022 den Weg hin zum automatisierten Fahren ebnen und daher serienmässig an Bord sein. Diese europäischen Vorgaben gelten auch für Fahrzeuge, die in der Schweiz verkauft werden.