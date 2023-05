Brienz GR: Krisenmanagerin von Bondo bietet Behörden Hilfe an

Frau Giacometti, wie verfolgen Sie die Situation in Brienz?



Ich verfolge die Situation praktisch stündlich gebannt in den Medien. Alle Erinnerungen an den Bergsturz von Bondo kommen dabei natürlich wieder hoch. Die Situation ist aber anders gelagert als 2017 in meiner Gemeinde. In Brienz gibt es zum Glück eine gewisse Vorbereitungszeit auf das Ereignis. Bei uns kam die Katastrophe fast aus heiterem Himmel.



Was raten Sie den betroffenen Menschen in Brienz in den nächsten Tagen der Evakuierung?



Ich hege grosse Hoffnung, dass die Evakuierung nur vorübergehend ist und die Bevölkerung schon bald in ihre Häuser zurückkehren kann. Dennoch ist es natürlich gut, dass alle etwas Zeit haben, um die wichtigsten und die persönlichen Gegenstände in Sicherheit zu bringen. Ich wünsche den Betroffenen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Auch sie müssen akzeptieren, dass die Natur immer stärker ist als der Mensch. Gemäss den Experten hat der Brienzer Rutsch aber nichts mit dem Klimawandel zu tun.



Stehen Sie in Kontakt mit den Behörden vor Ort?



Nein, noch nicht. Ich verfolge die Situation aber sehr eng und helfe gerne, wo ich kann, wenn dies gewünscht wird. Die Organisation beeindruckt mich sehr. Die Solidarität der kantonalen Behörden ist wie damals in Bondo gross und Gemeindepräsident Daniel Albertin kommuniziert ruhig und konstruktiv. Es ist auch gut zu wissen, dass Christian Gartmann die Behörden bei der Kommunikation unterstützt. Er hat mir und meinem Team schon 2017 extrem geholfen.



Finden Sie, der Bundesrat müsste eingreifen? Etwa mit einem Einsatz der Armee?